В Вологде проходит выставка графики уфимского художника Ольги Самосюк

[ Культура ]

9 августа в главном здании Вологодской областной картинной галереи открылась выставка графики уфимского художника Ольги Самосюк. В экспозиции представлены циклы «Мифологический бестиарий» и «Календарь праславян».

Ольга Самосюк – заслуженный художник Республики Башкортостан, известный российский график. Ее произведения выполнены в сложных, трудоемких и редко используемых графических техниках: акватинта и цветной офорт открытого травления, в которых каждый лист печатается с нескольких досок.

Восхищает и удивляет разнообразие тем и сюжетов. В серии «Мифологический бестиарий» художник, наряду с известными по сказкам, мифам и легендам существами – драконом, единорогом, кентавром, минотавром – создает и других фантасмагорических созданий. Цикл «Календарь праславян» знакомит с древнеславянскими названиями месяцев: серпень (жнивень), вересень (зернич). Посетители также увидят известных героев сказок: Змея Горыныча и Бабу-ягу, Василису Премудрую с богатырями Святогором и Ильей Муромцем, смогут заглянуть в «Книгу Коляды», познакомиться с древними цивилизациями, мифами славян и другими загадочными мирами, созданными творческим воображением художника.

Посмотреть графику Ольги Самосюк можно до 8 сентября (Вологда, ул. Мира, 34). Вход по билету. Действует Пушкинская карта.

6+

Теги:
выставка графика картинная галерея
Фото: cultinfo.ru
 

Последние новости

Первая партия гуманитарной помощи в Курскую область будет отправлена в четверг
В Бабаевском районе будут судить женщину, по вине которой утонул ребенок
В Вологде проходит выставка графики уфимского художника Ольги Самосюк
Еще один пункт приема вторсырья открыли в Череповце
7-летний ребенок пострадал в аварии в Бабушкинском районе
Новый глава выбран в Шекснинском районе
Фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» пройдет в Вологодском округе
Вологжанин сознался в убийстве 18-летней давности
В Бабаеве два подростка спалили электровоз
Вологодскую школьницу наградили путешествием на Северный полюс