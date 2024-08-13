В Вологде проходит выставка графики уфимского художника Ольги Самосюк

9 августа в главном здании Вологодской областной картинной галереи открылась выставка графики уфимского художника Ольги Самосюк. В экспозиции представлены циклы «Мифологический бестиарий» и «Календарь праславян».

Ольга Самосюк – заслуженный художник Республики Башкортостан, известный российский график. Ее произведения выполнены в сложных, трудоемких и редко используемых графических техниках: акватинта и цветной офорт открытого травления, в которых каждый лист печатается с нескольких досок.

Восхищает и удивляет разнообразие тем и сюжетов. В серии «Мифологический бестиарий» художник, наряду с известными по сказкам, мифам и легендам существами – драконом, единорогом, кентавром, минотавром – создает и других фантасмагорических созданий. Цикл «Календарь праславян» знакомит с древнеславянскими названиями месяцев: серпень (жнивень), вересень (зернич). Посетители также увидят известных героев сказок: Змея Горыныча и Бабу-ягу, Василису Премудрую с богатырями Святогором и Ильей Муромцем, смогут заглянуть в «Книгу Коляды», познакомиться с древними цивилизациями, мифами славян и другими загадочными мирами, созданными творческим воображением художника.

Посмотреть графику Ольги Самосюк можно до 8 сентября (Вологда, ул. Мира, 34). Вход по билету. Действует Пушкинская карта.

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