Еще один пункт приема вторсырья открыли в Череповце

[ Общество ]

Вчера в городе металлургов открыли второй пункт приема вторсырья у гипермаркета «Лента» на Кирилловском шоссе. Об этом сообщили в группе ВКонтакте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Чистый след». Череповчане смогут сдать на переработку металл, бутылки ПЭТ, твердый пластик, бумагу, стекло, а также смешанные отходы.

«Главное отличие новых мест накопления вторсырья – в дополнительном отсеке для смешанных отходов. Часто горожане ошибочно привозят в пункт фракции, которые переработке не подлежат, их можно смело отправлять в такое окно. Также в него можно складывать пластиковые пакеты, в которых вы принесли разделенное сырье», – рассказали в группе «Чистый след».

Уже в эту пятницу, 16 августа, состоится торжественной открытие еще одного эко-пункта у ТЦ «Макси» на ул. Архангельской.

Теги:
сбор вторсырья контейнерные площадки
Фото: группа ВКонтакте "Чистый след"
 

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