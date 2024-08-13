7-летний ребенок пострадал в аварии в Бабушкинском районе

ДТП случилось вчера, 12 августа, около 13:35 на 30-м километре автодороги Тотьма – Никольск территории Бабушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», двигалась со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над транспортным средством. При завершении обгона она не справилась с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии травмы получили водитель и два пассажира: 7-летняя девочка и женщина 1960 года рождения. Все пострадавшие доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.