Фольклорный фестиваль «Деревня – душа России» пройдет в Вологодском округе

В эти выходные, 17-18 августа, в Вологодском округе состоится IX Всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня – душа России». Гости фестиваля погрузятся в атмосферу быта северной деревни.

На праздник народных традиций соберутся 38 фольклорных коллективов и 45 мастеров-ремесленников из Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода, Республики Чувашия, Костромской, Архангельской, Ленинградской и Ярославской областей. Вологодскую область представят более 20 фольклорных ансамблей из Вологды, Харовска, Череповца, Великого Устюга, Нюксеницы, Верховажья и Вологодского округа.

Гостей фестиваля ждут народные гуляния и ремесленная ярмарка, мастер-классы по фольклору и концертные программы. А в концертном зале «Русский Дом» состоится музыкальная программа «Я родом из деревни…». Фольклорные истоки музыки В. А. Гаврилина».

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

17 августа, субботу

10.30 – 12.00 – Выездные концерты фольклорных коллективов Вологодской области и регионов России, ярмарки изделий народных мастеров на площадках Вологодского округа: д. Перхурьево, п. Лесково, с. Куркино. Вход свободный.

10.00 – 17.00 – Творческие программы фольклорных коллективов – участников фестиваля. Региональный центр патриотического воспитания (г. Вологда, проспект Победы, 71).

Концертный зал «Русский Дом» (г. Вологда, ул. Пушкинская, 25, корпус 2). Вход по приглашениям.

18.00 – 18.40 – Торжественная церемония открытия IX Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России».

18.40 – 20.00 – Концерт «Я родом из деревни…». Фольклорные истоки музыки В. А. Гаврилина».

18 августа, воскресение

Село Кубенское Вологодского округа, центральная площадь. Вход свободный.

10.00 – 13.00 – Концерт фольклорных коллективов - участников фестиваля. Ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов. Мастер-классы по народным художественным ремеслам. Ярмарка «Настоящий вологодский продукт».

10.00 – 13.00 – Интерактивные этнокультурные площадки: «ПЛЯСальная площадка», «Поляна сказителей», фольклорный театр, народные игры, артель кулачного боя.

13.00 – 13.45 – Торжественная церемония закрытия IX Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России».

Фестиваль пройдет в рамках проекта врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето Русского Севера».

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