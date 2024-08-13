Вологжанин сознался в убийстве 18-летней давности

В Вологде местный житель сознался в убийстве, совершенном в декабре 2005 года. Преступление было совершено в подвале дома по Техническому переулку, где сантехники обнаружили труп бомжа с травмами головы.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе следствия по которому установить лиц, причастных к избиению мужчины, на тот период времени не удалось, предварительное следствие было приостановлено», - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

Однако недавно следователи вновь вернулись к этому уголовному делу. Эксперты проанализировали весь контингент лиц, привлекавшихся за преступления против личности в районе Технического переулка. Под подозрение попал местный житель, который признался в убийстве.

«По версии следствия, 14 декабря 2005 года он вместе со своим знакомым, в настоящее которого нет в живых, избил мужчину в подвале в ходе ссоры, после чего с места происшествия скрылся и о содеянном умалчивал до текущего года», - также уточнили в региональном следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.