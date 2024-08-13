В Бабаеве два подростка спалили электровоз

В Бабаеве два 16-летних подростка подожгли электровоз, который стоял в парке. Происшествие случилось в ночь на 11 августа.

Как сообщает канал «78» Санкт-Петербурга, поджог был совершен по заданию неизвестного украинского куратора, который пообещали юным поджигателям 100 тысяч рублей.

«Подростки купили бензин, разбили форточку кабины электровоза, залили горючее и подожгли. После происшествия они отправились домой спать, однако под утро оба были задержаны полицией. Юношам грозит уголовное дело по факту теракта», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги информацию подтвердили, уточнив, что объектом поджигателей стал стоящий в парке отстоя электровоз.

Для ликвидации очага возгорания был отправлен пожарный поезд со станции Бабаево. Также в пресс-службе рассказали, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.