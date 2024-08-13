Вологодскую школьницу наградили путешествием на Северный полюс

Выпускница вологодской школы №12 Дарья Рогулина после победы в российском конкурсе «Большая перемена» в качестве награды получила путешествие на Северный полюс. Экспедиция «Ледокол знаний» стартовала 13 августа из Мурманска.

Кроме поездки на крайнюю северную точку земного шара Дарья получила дополнительные баллы для поступления в вуз, а также приз в размере 1 млн рублей, - сообщает «Вологда.рф».

Экспедиция на Северный полюс в этом году носит статус международной. Помимо российских школьников, в ней участвуют представители Армении, Беларуси, Венгрии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, ЮАР и ряда других стран. Для ребят подготовлена образовательная программа с лекциями, мастер-классами, научными играми, кинопоказами.

Маршрут арктической экспедиции «Ледокол знаний – 2024» стартует из Мурманска на Северный полюс, пройдет через Землю Франца-Иосифа, после чего участники снова вернутся в Мурманск.