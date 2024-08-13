Автомобиль УАЗ выгорел сегодня утром под Вологдой

Автомобиль УАЗ, именуемый в народе «буханкой», загорелся сегодня утром во время движения. Происшествие случилось около половины восьмого на 8-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск.

Как пояснили в региональном УМВД, первыми на место происшествия прибыли патрульные ОМВД России «Вологодский», которым о пожаре рассказали проезжавшие водители.

«У съезда с виадука полицейские заметили загоревшийся внедорожник и предприняли меры к ликвидации возгорания. Лейтенант полиции Александр Зашляхтин попытался сбить пламя при помощи огнетушителей, но огонь уже был достаточно большим», - уточнили в региональном управлении полиции.

Еще два инспектора организовали безопасный проезд автомобилей около места ЧП, а также проезд автомобилей противопожарной службы.

Водитель загоревшегося УАЗа рассказал, что задымление началось на ходу.

Причины возгорания автомобиля в настоящее время устанавливаются.