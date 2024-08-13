Останки четырех красноармейцев обнаружены под Оштой

[ Общество ]

Вологодские поисковики обнаружили под Оштой в Вытегорском районе останки четырех бойцов Красной армии. Поисково-разведывательная экспедиция прошла в окрестностях Ошты с 1 по 10 августа.

По словам самих поисковиков, останки бойцов будет торжественно захоронены на мемориале «Скорбящая мать».

«Мы еще долго будем вспоминать вечера с друзьями у костра, молнии и грозы прямо над палатками, нам будут сниться карты и схемы, болотная жижа и лесные заросли, но все мы будем ощущать удовлетворение от проделанной работы, счастье от того, что смогли еще немного приблизить окончание войны и будем жить ожиданием новой встречи на оштинской земле», - написали волонтеры МОО «Вологодское объединение поисковиков» в соцсетях.

В этом году поисковые мероприятия осложнялись дождливой погодой. Места раскопок оказались затопленными водой, поэтому волонтеры сначала прокапывали дренажные канавы и только потом приступали непосредственно к раскопкам.

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