В Череповце автомобиль столкнулся с роялем

В Череповце автомобиль сбил арт-объект рояль, установленный около городского отдела ЗАГС. Об этом рассказал мэр города Вадим Германов в своих соцсетях.

«…Двигаясь задним ходом, совершил столкновение с роялем». В коллекции формулировок причин повреждения арт-объектов в Череповце открылась новая страница. На самом деле, эта история о том, как нужно себя вести, если из-за одного неаккуратного движения что-то сломалось», - написал мэр Череповца.

Примечательно, что автомобиль двигался задним ходом по тротуару. Водитель авто не стал скрываться на следующее утро пришел в городскую мэрию и во всем признался. Мужчина также пообещал полностью возместить причиненный ущерб.

«Разговор получился предельно корректный и предметный, никаких претензий в наш адрес из серии «понаставят роялей в кустах, нормальным парням ночью по тротуару задом не проехать», - также рассказал Германов.

Мэр Череповца также напомнил, что на улицах города в настоящее время установлено более 700 камер, поэтому «все тайное моментально становится явным».