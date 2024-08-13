Известный кулинар показал вологжанам мастер-класс по приготовлению блюд постной кухни

Ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников показал вологжанам мастер-класс по приготовлению блюд постной кухни. В Вологде прошел III областной фестиваль православной кухни, посвященный 10-летию основания Вологодской митрополии.

«В семейной жизни еда играет огромную роль, потому что на кухне все собираются, все обсуждают свои проблемы. Если мы хотим кого-то пригласить, порадовать или удивить, мы всегда готовим пищу. Семья — это не просто ячейка общества, как говорят в светских кругах, семья для всех нас — это малая церковь, которая составляет церковь огромнейшую», — отметил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев выразил благодарность Вологодской митрополии за продолжение традиции проведения кулинарных фестивалей.

«Я благодарю митрополию за то, что продолжают традицию проведения фестиваля православной кухни в нашем славном городе Вологде. У нас большое число храмов, большое число верующих. Такие фестивали сплачивают нас, укрепляют наши духовность и веру в будущее, веру в то, что всё будет хорошо, в то, что наш город с каждым годом будет становиться всё лучше и краше», — пояснил и. о. мэра.

Кулинар Максим Сырников считает, что подобные фестивали нужно проводить именно в Вологде.

«Один из главных факторов, связывающих поколения семьи, это домашняя еда. До сих пор это всё передается от бабушек к мамам, от мам к детям и т. д., хотим мы этого или нет. Поэтому это очень важно. Я с благодарностью принял приглашение на этот фестиваль, для меня это большая честь. И мне понравилась цель фестиваля — вызвать интерес, рассказать о традициях, поговорить о связях поколений, о кухне не только православной, но и о домашней. И где, как не в Вологде, проводить подобное мероприятие? Это место, как принято у нас говорить, намоленное», — считает известный кулинар.

В течение дня гостей фестиваля обучали готовить традиционные блюда русского севера - салат келларский, шти овсяные с мясом, «луковую соль», «кулыбаш», жаркое из лося со сладкой репой, гороховый кисель с льняным маслом и грибной суп с крапивой.