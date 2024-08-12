Останки бойца Красной армии похоронены в Череповце

[ Общество ]

На мемориале боевой славы Череповца прошла церемония захоронения останков бойца Красной Армии Якова Попова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Останки уроженца Тарногского района Якова Попова были обнаружены мурманскими поисковиками. Во время установления данных бойца выяснилось, что он числился без вести пропавшим с 6 сентября 1941 года.  

«Мы отдаём дань памяти герою, который защищал нашу Родину. Хочу выразить благодарность членам поискового отряда «Ветер времен» за то, что они привезли бойца на родину. Благодаря работе поискового движения ещё один герой обрел покой. Такие события напоминают нам о важности сохранения исторической памяти и уважения к прошлому», – рассказал начальник департамента спорта и молодежной политики Вологодской области Виталий Кобыльников.

На церемонии захоронения присутствовали дочь бойца Эльза Яковлевна, а также родственники из других городов.  

Церемония прошла с соблюдением всех воинских ритуалов, память защитника Отечества почтили минутой молчания и возложили к надгробию цветы.

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