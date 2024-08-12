Георгий Филимонов лидирует в рейтинге устойчивости врио губернаторов

Георгий Филимонов занимает лидирующие позиции в рейтинге политической устойчивости среди врио российских губернаторов. Такие данные приводит коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг».

Как заявляют политические эксперты, врио губернатора Вологодской области набрал в рейтинге 18 баллов в то время, как остальные временно исполняющие глав от 14 до 16 баллов, сообщает портал GorodVo. 7 баллов ему присуждено за политическую поддержку федеральных властей, по 3 балла – за правильное позиционирование, экономическую привлекательность региона, реализацию на территории Вологодской области больших проектов и качество политического менеджмента. При этом один балл сняли за наличие «регионального конфликта».

«Георгий Филимонов за короткий срок сумел существенно переформатировать внутриэлитную ситуацию и отличается ярким позиционированием в предвыборной кампании. Филимонов – это единственный кандидат в губернаторы, предложивший собственную идеологическую рамку кампании в духе просвещённого русского патриотизма. Его агитационно-печатные материалы отсылают как к русским традициям, так и местному колориту Вологодчины, что также выгодно отличает агитацию кандидата», — пишет коммуникационный холдинг.

Эксперты отмечают, что Филимонов переформатировал региональное управление. В частности, в отставку ушли мэр Вологды и спикер Законодательного собрания. Также отмечается, что у него нетипичный образ политика, что может положительно сказаться во время предвыборной компании.

По данным ВЦИОМ, узнаваемость Филимонова составляет 88%, а электоральный потенциал – 82%, что выводит его в лидеры среди врио губернаторов.