Вологжанин Даниил Кулепов поднялся на вершину Эльбруса

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Вологжанин Даниил Кулепов совершил восхождение на вершину Эльбруса. Об этом он поделился на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Есть! Взошел на Эльбрус без гидов и коммерческих групп. 5642 метра, самая высокая гора-вулкан в России и Европе. Погода, как всегда, «самая лучшая», но так даже интереснее. Старт был в 22:00, финиш на вершине в 5:00», – написал Даниил.

Путешествие Даниила началось 2 августа. Уже на следующий день вологжанин был в Приэльбрусье на горе Чегет, высота которой 3 461 метр. 6 августа Даниил оказался на 95-м пикете – местной достопримечательности, с которой открывается вид на обсерваторию «Пик Терскол». На вершину Эльбруса молодой человек зашел 10 августа.

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Фото: страница ВКонтакте Даниила Кулепова
 

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