В Череповецком районе до конца года отремонтируют дорогу А-114 – Яганово

[ Общество ]

Дорожники уже приступили к работам в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонту подлежит участок от федеральной трассы протяжённостью 4,3 километра.

«В план работ участок включили по многочисленным обращениям. Для нас важно слышать мнение и заботы местных жителей, поскольку улучшение инфраструктуры не только повышает уровень комфорта, но и способствует безопасности всех участников дорожного движения. Такие шаги являются ключевыми в укреплении социальной ответственности и улучшении качества жизни в регионе», – подчеркнул врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

На сегодняшний день специалисты выполнили фрезерование старого покрытия асфальтобетона, приступили к устройству основания из щебеночно-песчаной смеси и досыпке обочины песком.

На следующих этапах будет нанесена дорожная разметка, установлены знаки и обустроены автобусные остановки с автопавильонами. Дополнительно, по просьбе местных жителей, будет обустроен тротуар в Яганово. Привести дорогу в нормативное состояние планируется до конца года.

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