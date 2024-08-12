В Вологде открылась новая дрессировочная площадка

Новая площадка для дрессировки открылась в минувшие выходные в областной столице. Площадка находится в створе улиц Поэта Романова и Осановского проезда. На территории будет организована возможность совмещения выгула и дрессировки собак. Об этом сообщает Управление ветеринарии Вологодской области.

В честь открытия на площадке провели Чемпионат РКФ по мондьорингу для собак. Мондьоринг – это дисциплина дрессировки, сочетающая в себе послушание, защитную работу и проверку физических возможностей собаки. Этот вид дрессировки завоевал популярность благодаря тому, что он помогает выявить не только физическую подготовку собаки, но и собственный интеллект животного, его готовность полностью довериться человеку или, напротив, принять самостоятельное решение.

Земельный участок площадью 3000 квадратных метров выделен ВРОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства, кинологического и ездового спорта «Тайфун» благодаря совместной работе первого заместителя губернатора области Юрия Умеренко, Управления ветеринарии области и Администрации города.