Полиция разбирается в избиении подростка в Великом Устюге

В социальных сетях распространилось видео, где трое подростков избивают четвертого, при этом снимают свои действия на камеру. Полиция уже заинтересовалась данным инцидентом и проводит проверку. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Великоустюгского округа Иван Абрамов.

«По поводу драки. Видео правоохранителями изучено. Личности участников потасовки установлены. С семьей пострадавшего специалисты на связи», – рассказал Иван Абрамов.

Органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних продолжается проверка. По её окончании будут приняты предусмотренные законодательством меры. Виновных привлекут к ответственности.