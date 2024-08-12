Полиция разбирается в избиении подростка в Великом Устюге

[ Происшествия ]

В социальных сетях распространилось видео, где трое подростков избивают четвертого, при этом снимают свои действия на камеру. Полиция уже заинтересовалась данным инцидентом и проводит проверку. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Великоустюгского округа Иван Абрамов.

«По поводу драки. Видео правоохранителями изучено. Личности участников потасовки установлены. С семьей пострадавшего специалисты на связи», – рассказал Иван Абрамов.

Органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних продолжается проверка. По её окончании будут приняты предусмотренные законодательством меры. Виновных привлекут к ответственности.

Кроме того, ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка Ольги Смирновой. 

Теги:
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Фото: страница ВКонтакте Ивана Абрамова
 

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