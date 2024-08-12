Дожди уйдут из Вологодской области

[ Общество ]

В Вологодской области уже в среду начнется усиление влияния антициклона, за счет чего дожди постепенно уйдут из региона. В западе и в центральной части области существенных осадкой не прогнозируется, на востоке сохранятся кратковременные дожди.

«С северными ветрами в регион продолжит поступать прохладный воздух, поэтому, несмотря на то, что осадки прекратятся и выглянет солнце, днем не выше +21 градуса», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Также осадков не ожидается в четверг и в пятницу, температура воздуха от +16 градусов в восточных районах до +21 градуса на западе.

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