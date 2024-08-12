Сергей Жестянников заявил о подготовке законопроекта по компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ ветеранам боевых действий

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области предлагают распространить региональную практику компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ на ветеранов боевых действий всей страны. В настоящее время соответствующая законодательная инициатива разрабатывается.

Напомним, сейчас Федеральным законом «О ветеранах» ветеранам боевых действий предоставляется компенсация на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт в размере 50%.

На июньской сессии ЗСО был принят закон, согласно которому с 1 июля ветераны боевых действий в регионе получили право на оплату 50% коммунальных услуг и получение ежегодной денежной компенсации в 10 тысяч рублей на приобретение топлива и 4,1 тысячи рублей на покупку сжиженного газа в том случае, если они живут в неблагоустроенных домах.

«Считаю эту инициативу очень важной, и она должна быть распространена на все регионы Российской Федерации. Для этого мы сейчас готовим законопроект и финансово-экономическое обоснование, а также письма в Совет законодателей и Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России. Думаю, что эта инициатива найдет поддержку у коллег-законодателей из других регионов страны», - считает председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

Только в нашем регионе получателями новой льготы стали больше 15 тысяч ветеранов боевых действий.