Житель Вожегодского округа надолго отправится в колонию за двойное убийство

Вологодский областной суд признал виновным в двойном убийстве 46-летнего жителя Вожеги. Преступление было совершено в середине января этого года в областном центре.

Как было установлено следствием, обвиняемый 13 января освободился из спецприемника и в тот же день у торгового центра «Остров» познакомился с 41-летним мужчиной.

Вместе с новым знакомым, а также с 64-летней женщиной они пошли употреблять алкоголь в квартиру дома по улице Карла Маркса.

«В ходе распития спиртных напитков между собравшимися произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, вооружившись ножом, нанес множественные удары потерпевшим в область шеи и груди, причинив колото-резаные раны, несовместимые с жизнью. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Суд приговорил обвиняемого к 19,5 годам особого режима. Также дочери погибшего он должен выплатить 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального среда.