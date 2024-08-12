В Вологде подходит к завершению ремонт детского сада «Солнышко»

В Вологде готовность детского сада №26 «Солнышко» к сдаче составляет 75%. На ремонтные работы было выделено 20 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все работы на объекте должны быть выполнены к началу учебного года. Сейчас в детском саду ремонтируют фасад здания, отмостки, крыльца, козырьки. На данный момент полностью отремонтирована кровля.

Всего в этом году ремонтируют детские сады №26 «Солнышко», №38 «Красная шапочка», №63 «Золушка», №108 «Гнездышко». На обновление четырех дошкольных учреждений выделено 80 млн рублей. Работы проходят только снаружи зданий.