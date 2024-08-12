Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде автомобиль ВАЗ-2112 перевернулся на крышу в результате ДТП. Авария произошла накануне в 16.20 на перекрестке улиц Герцена и Первомайской.

По информации сотрудников Госавтоинспекции, 38-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и столкнулся со автомобилем Шкода Октавия.

«После столкновения Ваз 2112 опрокинуло и отбросило на Ваз 2112 под управлением мужчины 2003 года рождения», - уточнили в полиции.

В результате ДТП пострадал 43-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Как пишут вологодские Telegram-каналы, водитель отечественного автомобиля отказался от медосвидетельствования.

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