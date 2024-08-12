У череповчанки конфисковали премиальный внедорожник

В Череповце у 38-летней местной жительницы конфисковали премиальный внедорожник Audi Q7. Женщина дважды попалась сотрудникам Госавтоинспекции в состоянии опьянения. Второй раз она была задержана 20 февраля этого года. Состояние опьянения было установлено в результате медосвидетельствования.

Сама она в суде настаивала, что за рулем машины не находилась.

Фемида признала ее виновной назначила наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также лишила прав на 2,5 года.