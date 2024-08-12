У череповчанки конфисковали премиальный внедорожник

[ Общество ]

В Череповце у 38-летней местной жительницы конфисковали премиальный внедорожник Audi Q7. Женщина дважды попалась сотрудникам Госавтоинспекции в состоянии опьянения. Второй раз она была задержана 20 февраля этого года. Состояние опьянения было установлено в результате медосвидетельствования.

Сама она в суде настаивала, что за рулем машины не находилась.

Фемида признала ее виновной назначила наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также лишила прав на 2,5 года.

«Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал транспортное средство, принадлежащее подсудимой, среднерыночная стоимость которого составляет более 5 млн рублей, обратив его в доход государства», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

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пьяная езда конфискация
 

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