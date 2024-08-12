Первые международные инклюзивные игры прошли в Вологде

В Вологде завершились первые Международные инклюзивные игры «Фиджитал без границ». Участие в них приняли спортсмены с ОВЗ из 11 регионов России (с учетом ДНР и Запорожской области) и 5 стран СНГ, республики Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь, Узбекистан и Азербайджан.

Всего было 22 команды, 6 из которых представляли Вологодчину. Сборная Вологодской области заняла первое место, завоевав 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. Также отдельно выступали команды Череповца, Сокола, Великого Устюга.

Все соревнования проходили по принципу двоеборья. Сначала спортсмены сражались на игровых приставках, а затем уже и офлайн на спортивных площадках и кортах.

В некоторых дисциплинах, таких, как фиджитал-фехтование на шпагах у мужчин и женщин, пьедестал почета был полностью вологодским. Победы здесь одержали Александр Курзин и Эльвира Белуничева.

Алексей Кассин и Сергей Чашников заняли первое место в командном первенстве «Гонки дронов». Роман Шустрый и Александр Мелехин (все сборная Вологодской области) завоевали золотые медали в командном зачёте фиджитал-стрельба из лука.

В фиджитал-футболе первое место заняла команда из Череповца. Золото в баскетбольном турнире отправилось в Обнинск.