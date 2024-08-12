В вологодских лесах за выходные потерялись семь грибников

[ Происшествия ]

В вологодских лесах за выходные дни потерялись семь грибников. Только в субботу спасатели искали пять человек. Трое заблудились у деревни Волосатово Грязовецкого округа, 69-летняя женщина в районе деревни Сафониха Тотемского округа и 64-летний мужчина рядом с деревней Дуброва Устюженского округа. Все они самостоятельно смогли выйти из леса.

«Помощь спасателей понадобилась 67-летнему мужчине, ушедшему вчера в лес возле деревни Ульянкино в Белозерском округе. Мужчину нашли в тот же день и вывели из леса», - рассказали в региональном управлении МЧС.

Также накануне 46-летний мужчина заблудился около деревни Острецово Усть-Кубинского округа. Грибника пока не нашли.

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