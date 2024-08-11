На трассе в Череповецком районе насмерть сбили пешехода

Смертельное ДТП произошло вчера, 10 августа, около 22:22 на 391 километре автодороги Сергиев-Посад – Череповец (территория Череповецкого района). Об этом сообщает УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» двигался в направлении Череповца, когда наехал на стоящего по середине полосы пешехода без светоотражающих элементов на одежде.

В результате аварии, пешеход погиб. Его личность установили: погибшим оказался 65-летний местный житель.

Сотрудники Госавтоинспекции Череповецкого муниципального района устанавливают все обстоятельства случившегося.