На трассе в Череповецком районе насмерть сбили пешехода

[ Происшествия ]

Смертельное ДТП произошло вчера, 10 августа, около 22:22 на 391 километре автодороги Сергиев-Посад – Череповец (территория Череповецкого района). Об этом сообщает УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» двигался в направлении Череповца, когда наехал на стоящего по середине полосы пешехода без светоотражающих элементов на одежде.

В результате аварии, пешеход погиб. Его личность установили: погибшим оказался 65-летний местный житель.

Сотрудники Госавтоинспекции Череповецкого муниципального района устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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