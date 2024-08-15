В Вологде подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков

В областной столице завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего юноши. Его обвиняют в совершении ряда покушений на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области.

В ноябре 2023 года парень, сговорившись со своим знакомым был заподозрен в причастности к сбыту наркотиков на территории Вологды. Полицейские узнали, что на протяжении 2023 года он несколько раз разместил в тайниках-закладках наркотики с целью их последующего сбыта. Запрещенные вещества не попали к потребителям, так как дальнейшая преступная деятельность была пресечена правоохранителями. По версии следствия, полученные за закладки деньги были легализованы фигурантом для придания видимости их правомерного владения.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.