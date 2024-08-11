В Кадуе мужчина погиб, выпав на ходу из кузова грузовика

Трагедия произошла вчера, 10 августа, в Кадуе около семи часов вечера. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации 69-летний водитель автомобиля «ГАЗ-33021» ехал из Куркино в направлении деревни Маза Кадуйского округа. В это время вне кабины (в кузове) находился пассажир, что является нарушением Правил дорожного движения. В какой-то момент 53-летний мужчина на ходу выпал из машины.

В результате ДТП, мужчина скончался на месте от полученных травм.