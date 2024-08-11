«Динамо» Вологда увезли три очка из Москвы

В 18-м туре чемпионата Второй лиги, Дивизион «Б», вологодские футболисты обыграли одного из лидеров турнирной таблицы – столичный «Спартак 2».

Вологжане забили быстрый гол, открыв счёт уже на седьмой минуте матча. После розыгрыша углового, мяч в сетку ворот противника головой отправил Даниил Криворучко.

В начале второго тайма Дмитрий Югалдин совершил отбор мяча на своей половине поля, добежал до штрафной соперника и забил гол в дальний угол ворот. "Динамовцы" с учётом "кубковой" встречи не проигрывают уже 5 матчей: у них 4 победы и 1 ничья. А вот для "красно-белых" это поражение стало третьим подряд, не смотря на это, «Спартак 2» идёт на втором месте в Группе 2, Дивизион «Б», Второй лиги. «Динамо» (Вологда) занимает 7-ю строчку.

Следующий матч вологжане проведут 18 августа. В 19-м туре чемпионата "бело-синие" отправятся в гости к «Иркутску».