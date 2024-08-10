В Вологде открылись первые инклюзивные международные игры «Фиджитал без границ»

В Володе накануне состоялось открытие первых инклюзивных международных игр «Фиджитал без границ». В соревнованиях примут участие 300 человек из 6 государств и 15 регионов России, в том числе люди с ограниченными возможностями и ветераны специальной военной операции.

«Мы поддерживаем через инклюзивную тематику людей с безграничными возможностями. Мы сделаем Вологодскую область одним из главных центров России по проведению инклюзивных игр, киберспорта, фиджитал-игр. Пусть эта история начнется прямо здесь», – заявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Открытие игр прошло на стадионе «Витязь». Хедлайнером вечера стала исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова.

Как пояснили в пресс-службе врио губернатора, игры продлятся до 12 августа. Участники поборются за победу в пяти видах программы: «Фиджитал-шахматы», «Фиджитал-футбол», «Фиджитал-баскетбол», «Фиджитал-стрельба из лука», «Гонки дронов», а также в пяти дополнительных видах - «Армрестлинг», «Настольный теннис», «Фехтование на колясках», «Уличный кроссфит», «Лазертаг».

Соревнования пройдут на площадках «Витязя»: футбольном поле, ФОКе, теннисных кортах, стадионе, здании трибун, а также в ледовом дворце «ВологдАрена». Наблюдать за ходом игр смогут все желающие. Вход свободный.