Вологда стала съемочной площадкой крупных телепроектов федеральных каналов

[ Общество ]

Вологда на этой неделе стала съемочной площадкой двух федеральных телепроектов.

В Школе боевых искусств прошли съёмки программы «География спорта» для «Матч ТВ». Телевизионщики сняли открытую тренировку юных самбистов. На протяжении недели сотрудники «Матч ТВ» снимают тренировки и различные спортивные мероприятия.

Ранее сюжеты были записаны на матче ФК «Динамо», тренировке по пожарно-спасательному спорту, тренировке Центра уличного баскетбола, тренировке БК «Вологда-Чеваката».

Также в областной столице продолжаются съемки программы «Вызов» для телеканала ТНТ. В третьем сезоне будут смешанные команды звезд из России и Китая. В тандеме ведущих тоже произошли изменения - к Дмитрию Губерниеву и Наталье Поповой присоединилась китайская звезда и актриса Фэйя Цзоу.

Увидеть российско-китайское реалити-шоу «Вызов» можно будет в новом сезоне.

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