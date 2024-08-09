Вологда стала съемочной площадкой крупных телепроектов федеральных каналов

Вологда на этой неделе стала съемочной площадкой двух федеральных телепроектов.

В Школе боевых искусств прошли съёмки программы «География спорта» для «Матч ТВ». Телевизионщики сняли открытую тренировку юных самбистов. На протяжении недели сотрудники «Матч ТВ» снимают тренировки и различные спортивные мероприятия.

Ранее сюжеты были записаны на матче ФК «Динамо», тренировке по пожарно-спасательному спорту, тренировке Центра уличного баскетбола, тренировке БК «Вологда-Чеваката».

Также в областной столице продолжаются съемки программы «Вызов» для телеканала ТНТ. В третьем сезоне будут смешанные команды звезд из России и Китая. В тандеме ведущих тоже произошли изменения - к Дмитрию Губерниеву и Наталье Поповой присоединилась китайская звезда и актриса Фэйя Цзоу.

Увидеть российско-китайское реалити-шоу «Вызов» можно будет в новом сезоне.