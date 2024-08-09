Георгий Филимонов намерен построить в Вологде 6-этажные дома из СLT-панелей

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил о намерении построить в Вологде шестиэтажные дома из деревянных СLT-панелей. Два таких дома, правда, высотой в четыре этажа построены в Соколе.

«Сегодня работаем в Соколе. Посетил несколько объектов. Провели строй-час по строительству жилых домов. Посмотрели дома из СLT-панелей. Такой проект будем делать в Вологде, по шесть этажей», - записал в видеообращении врио губернатора.

С Соколе первый многоквартирный дом из деревянных панелей был построен в 2022 году.

В апреле 2023 г. Минпромторг России, Segezha Group, Вологодская область и Сокольский муниципальный район заключили специальный инвестиционный контракт до 2036 года на производство CLT-панелей. Согласно контракту, заводу предоставлен комплекс мер поддержки. В частности, предприятие сможет воспользоваться налоговыми льготами на прибыль и имущество в соответствии с действующим законодательством РФ и Вологодской области.

Также в 2023 году по результатам лабораторных огневых испытаний МЧС России был утвержден стандарт организации для строительства домов из деревянных панелей.