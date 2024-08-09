Три месяца бесплатной подписки «MiXX вместе» могут получить вологжане

В преддверии нового учебного года «Ростелеком», Tele2 и ГК «Солар» запускают детскую подписку «MiXX* Вместе» (0+) для родителей дошкольников и школьников младших и средних классов (4–12 лет).

«MiXX вместе» объединяет 16 уникальных цифровых сервисов «Ростелекома», дочерних компаний и партнеров провайдера, обеспечивающих безопасную интернет-среду на мобильных и домашних устройствах, и развивающие приложения для детей. Объединение сервисов позволило сформировать набор функций, который будет удобным и полезным для родителей и детей. Новая подписка создана на базе популярного сервиса MiXX (0+) от Tele2.

Основу подписки составили цифровые сервисы для создания безопасной интернет-среды. Фильтрацию контента в домашней и мобильной сети обеспечит дочерняя компания «Ростелекома» — «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности. Помимо родительского контроля, сервис позволит защитить всю семью от угроз в сети (фишинг, мошеннические сайты и пр.). Часть технологий уже используется в муниципальных образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования по всей России: по данным «Ростелекома», в 2023/24 учебном году блокировалось до 500 млн вредоносных веб-ресурсов еженедельно.

Также в подписке «MiXX вместе» собраны полезные обучающие ресурсы для детей: образовательная программа «Ростелеком Лицей» (0+), детские электронные и аудиокниги (0+), а также целый мир развлечений от «Wink Дети» (0+). В состав подписки также входит пакет мобильного трафика (до 50 Гб) от компании Tele2 и другие бонусы от партнеров программы.

«Большинство родителей испытывают беспокойство за своих детей, когда те используют компьютер или смартфон и заходят в интернет. Современные дети быстро адаптируются к цифровому миру, поэтому важно сделать его безопасным и полезным. Мы вместе с нашими дочерними компаниями объединили 16 полезных цифровых сервисов в единую подписку. Это позволит родителям быть уверенными, что их дети находятся в безопасном интернет-пространстве. Благодаря подписке они могут обучаться, слушать аудиокниги и подкасты, смотреть познавательный и развлекательный контент, подходящий по возрасту», - рассказала директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала «Ростелекома» Карина Воропаева.

Детская подписка создана на базе мультиподписки MiXX от Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В течение двух лет работы мультиподписки она постоянно адаптировалась к рыночным трендам, и теперь на ее основе можно создавать специализированные тематические подписки. «MiXX вместе» — это отличный комплекс образовательных и развлекательных сервисов, востребованных телеком-услуг и удобных инструментов для контроля расходов. Сервис призван ограждать юных пользователей от потенциальных угроз онлайн-мира, предоставляя доступ только к безопасному контенту.

Предложение действует для действующих и новых абонентов услуги доступа в интернет от «Ростелекома». В течение 90 дней подписка предоставляется бесплатно, далее — 300 руб. в месяц. Подписка «MiXX вместе» позволяет подключить до пяти пользователей, включая родителя, который активирует ее на своем устройстве.

«Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности детей, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности, а также является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — создание условий для безопасного развития и общения в интернете.

*Микс

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