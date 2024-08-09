В Череповце автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой

[ Происшествия ]

Авария произошла сегодня, 9 августа, в 8 часов утра на проспекте Победы в городе металлургов, сообщает городской портал cherinfo.

61-летний водитель маршрутного автобуса № 38 не выбрал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль «Ниссан». После удара легковушку отбросило на «Рено».

«По словам водителя, в попутном направлении ехал трактор, автомобили начали сбрасывать скорость, водитель поздно это заметил, не успел среагировать. В салоне было 15 пассажиров, всех осмотрели медики, никто не пострадал. Водитель работает 20 лет, это его первое ДТП, он очень переживает из-за случившегося», – рассказал cherinfo директор «Новотранса» Глеб Назарков.

В результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

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Фото: cherinfo
 

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