В Парке ветеранов в Вологде бесплатно покажут добрые фильмы

14 августа в Парке ветеранов областной столицы пройдет показ внеконкурсной программы Фестиваля уличного кино. В нее вошли российские анимационные и игровые короткометражные ленты. Начало в 20:00. Вход свободный.

В программе «Доброе. Коллаборация с кинофестивалем «Лампа» вологжане увидят:

Семейный мультфильм «Куда уходят папы?» режиссера Алины Хабаровой. 6+

Маленькая девочка находит в альбоме семейный снимок. Но вместо папиной головы на фотографии – дырка, и видна лишь рубашка в клеточку, такая же, что висит в шкафу. Где же папа? Куда он делся? Девочка пытается найти ответы на эти вопросы.

Драма «Большая восьмерка» режиссера Ивана Соснина. 12+

Обычный работяга Иван занимается благоустройством города, где совсем скоро пройдет саммит. Однажды он узнает, что к форуму власти решили очистить улицы от бездомных собак. Ваня решает помочь четвероногим друзьям.

Мелодрама «Каждый 88» режиссера Дарьи Лебедевой. 12+

Солдат погибает в бою. После смерти он оказывается в другом мире, где каждая душа получит новую жизнь. И только судьба решит, выпадет ли герою счастливый билет.

Драма «Ида» режиссера Ирины Вороновой. 12+

Каждый год перед Днем Победы одинокий постоялец дома престарелых пытается найти кого-нибудь из своих друзей. Он живет прошлым, пока однажды оно не настигает его самым неожиданным образом. На все звонки мужчине отвечают вовсе не его старые знакомые – телефонная трубка соединяет его с маленькой девочкой Идой, которая живет в 1942 году. Это трогательная история о силе воспоминаний, которая способна преодолеть пространство и время...

Драма «А» режиссера Татьяны Жуковой. 12+

Каждый встреченный тобой человек сражается в битве, о которой ты ничего не знаешь. Лена приезжает за город, чтобы собрать и вывезти вещи из проданного ею дома. Но в ее планы вмешивается сосед Игорь, который круглосуточно сидит на дереве и кричит, сводя Лену с ума.

Показы пройдут в рамках проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера».