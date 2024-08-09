Новая детско-спортивная площадка откроется в Лосте в августе

В микрорайоне Лоста устанавливают детскую площадку по адресу: ул. Пионерская, д. 32А. Ремонт проходит на средства, выделенные из областного бюджета по решению врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. На данный момент уже демонтированы старые МАФы, установлены бортовой камень, игровое и спортивное оборудование, завершается укладка резинового покрытия. Ход выполнения работ проинспектировал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

«Установкой детской площадки занимается подрядная организация «Город будущего». По контракту окончание работ запланировано на 16 августа. Площадка в Лосте почти готова, осталось уложить покрытие, установить урны, смонтировать освещение и устранить некоторые замечания. Всего в этом году в Вологде необходимо сделать 25 площадок, шесть из которых – большие. Они разместятся в микрорайоне Лоста, в селе Молочное, на площади Федулова, на площади Чайковского, в Монастырском саду и в сквере Героев СВО», – рассказал Андрей Накрошаев.

От жителей Лосты поступило предложение создать мурал на фасаде дома перед площадкой. Также вологжане предлагают привести в порядок фасады магазинов.

В рамках рабочего выезда Андрей Накрошаев также проверил ход выполнения ремонта тротуара по адресу: ул. Профсоюзная, 26. Работы по контракту должны быть завершены 26 августа. На объекте уже демонтировано старое покрытие и бортовые камни, устроено основание под тротуары из песка и щебня, идет установка новых бортовых камней. Подрядчик «ПКТ СТРОЙ» заверил, что все выполнят в срок.

Помимо этого, Андрей Накрошаев посетил Городской семейный экологический центр на улице Центральной, 12. Волонтеры представили основные направления Центра: кабинет фестиваля «Экопарк», площадки некоммерческих экоорганизаций города и Ассоциации школьных экологических отрядов, кабинет, посвященный международному проекту «Чистые игры», кабинет волонтерского отряда «ДоброЛоста» и другие.