Более 600 кв. метров жилья введут в эксплуатацию на Вологодчине в этом году

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Вологодской области реализуется региональный проект «Жилье». Его цель – улучшение условий для проживания граждан. В Департаменте строительства региона предполагают, что плановые показатели по объему жилищного строительства в этом году перевыполнят.

«Между Вологодской областью и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заключено соглашение о реализации регионального проекта «Жилье», которое устанавливает плановые значения по двум показателям – объем строительства и ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства», – рассказал начальник Департамента строительства области Антон Блюдов.

На 2024 год плановое значение этого показателя установлено в размере 440 тысяч квадратных метров. В первой половине текущего года на территории Вологодской области введено 365,5 тыс. квадратных метров, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года. Фактически на сегодняшний день план выполнен на 83%.

«Предполагается, что плановое значение показателя по объему жилищного строительства в текущем году будет достигнуто и перевыполнено. Ввод жилья в 2024 году оценивается на уровне 612 тыс. кв. м, что составляет 139% от плана. В их числе 262 тыс. «квадратов» в многоквартирных домах и 350 тыс. кв. м индивидуального жилья», – отметил начальник Департамента строительства Антон Блюдов.

В соответствии с соглашением с Минстроем России на 2024 год в рамках программы «Стимул» предусмотрен ввод жилья площадью 116,19 тысяч м2. Из них 27 тысяч м2 – в Южном районе города Вологды, 8,5 тысяч м2 – в 108 и 144 микрорайонах Череповца, 30,2 тысяч м2 – в проекте планировки территории района Ананьино и 42,5 тысяч м2 – в Зашекснинском районе города Череповца, 8 тыс. кв. м2 – в проекте планировки территории в границах Окружного шоссе г. Вологды.

По состоянию на 1 августа 2024 года данный показатель выполнен на 33% от плана и составил – 38,5 тысяч квадратных метров жилья.