Прохор Шаляпин выступит на Дне города Вытегры

17 августа Вытегра будет отмечать День города и 60-летие открытия Волго-Балтийского канала. Главной площадкой для мероприятий станет обновленный Парк культуры и отдыха. Здесь состоятся концерты и творческие программы. Специальным гостем празднования станет российский певец Прохор Шаляпин, выступление которого запланировано с 22:00 до 23:00 (12+).

Напомним, в декабре 2022 года проект «Музыка на берегу. Благоустройство парка культуры и отдыха с восстановлением танцевальной площадки» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории «Малые города». На реализацию проекты было выделено 80 миллионов рублей из федерального бюджета. Центральным объектом парка стала танцплощадка, которую воссоздали по записям и историческим фото прошлого века.

Среди других площадок для проведения мероприятий Дня города – сцена у Дома культуры, территория перед киноконцертным залом «Волго-Балт» и стадион. Днем запланирована большая интерактивная программа для детей (0+).