Череповецкого таксиста отправили в колонию за сбитую пенсионерку

В Череповце вынесен приговор таксисту, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 74-летнюю пенсионерку. Происшествие случилось в январе этого года на улице Архангельской.

«В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена с места происшествия в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2», где вечером того же дня скончалась от полученных травм», - рассказали в пресс-службе судов области.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что таксист находился в состоянии опьянения.

Сам он в суде рассказал, что его ослепило солнце, поэтому женщину на перекрестке он не сразу заметил, а состояние опьянения объяснил употреблением конопляного масла или чая с коноплей.

В результате суд отправил его на 5 лет в колонию-поселение. Также в пользу дочери погибшей женщины с него будет взыскано 800 тысяч рублей.