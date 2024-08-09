Череповецкого таксиста отправили в колонию за сбитую пенсионерку

[ Общество ]

В Череповце вынесен приговор таксисту, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 74-летнюю пенсионерку. Происшествие случилось в январе этого года на улице Архангельской.

«В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена с места происшествия в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2», где вечером того же дня скончалась от полученных травм», - рассказали в пресс-службе судов области.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что таксист находился в состоянии опьянения.

Сам он в суде рассказал, что его ослепило солнце, поэтому женщину на перекрестке он не сразу заметил, а состояние опьянения объяснил употреблением конопляного масла или чая с коноплей.   

В результате суд отправил его на 5 лет в колонию-поселение. Также в пользу дочери погибшей женщины с него будет взыскано 800 тысяч рублей.

Теги:
такси ДТП
 

Последние новости

На трассе в Череповецком районе насмерть сбили пешехода
В Вологде подросток предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков
В Кадуе мужчина погиб, выпав на ходу из кузова грузовика
«Динамо» Вологда увезли три очка из Москвы
В Вологде открылись первые инклюзивные международные игры «Фиджитал без границ»
Вологда стала съемочной площадкой крупных телепроектов федеральных каналов
Георгий Филимонов намерен построить в Вологде 6-этажные дома из СLT-панелей
Три месяца бесплатной подписки «MiXX вместе» могут получить вологжане
Легкоатлетические секторы обустраивают на стадионе «Динамо»
В Череповце автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой