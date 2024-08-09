Вологодские синоптики обещают улучшение погоды

В выходные дни погоду в Вологодской области будут определять циклоны, из-за чего ежедневно ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром возможны туманы.

В частности, в субботу дожди пройдут преимущественно в центральных районах, дневная температура ожидается в районе +24 градусов.

«С вечера субботы и в течение воскресенья, начиная с западных районов со смещением на восток, ожидается прохождение активного атмосферного фронта с интенсивными дождями, в отдельных районах не исключена гроза. Из-за облачности столбики термометров в дневные часы не превысят отметку в +19 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

По данным Гисметео, за сутки может выпасть до 20 мм осадков.

Только в понедельник интенсивность осадков снизится.

По словам синоптиков, с середины следующей недели ожидается усиление антициклона с запада, который принесет улучшение погоды.