Вышку сотовой связи подожгли в Бабаеве

[ Происшествия ]

В Бабаеве неизвестный поджег вышку сотовой связи. По информации регионального управления МЧС, происшествие случилось около половины третьего ночи. Сообщается, что в результате пожара вышка вышла из строя.

«Сотрудники МЧС России и полиции, отсмотрев записи камеры видеонаблюдения в районе места происшествия, установили, что около половины третьего ночи возле вышки находился неизвестный гражданин. По мнению специалистов, причиной пожара мог стать поджог», - рассказали в управлении МЧС.

В результате поджога был поврежден ящик с электрическим оборудованием.

Полиция устанавливает личность поджигателя.

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