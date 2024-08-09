Четыре человека получили травмы по вине водителя внедорожника в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде в результате столкновения внедорожника Toyota Land Cruiser и отечественной Лады Гранта пострадали четыре человека. Авария произошла накануне около половины восьмого вечера на улице Чернышевского.

Как пояснили в областном управлении Госавтоинспекции, виновником аварии предварительно стал водитель Toyota, который двигался со стороны Старого шоссе в направлении улицы Лаврова. Внедорожник выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Ладой под управлением 20-летнего молодого человека.

Травмы в ДТП получили водитель и пассажиры отечественного автомобиля, в том числе 16-летний юноша. Все четверо были доставлены в больницу, где после осмотра врачами им было назначено амбулаторное лечение.

ДТП

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