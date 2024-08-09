Вологодские энергетики нарушили условие договора

[ Общество ]

Арбитражный суд Вологодской области признал законным постановление регионального управления ФАС, которое оштрафовало на 300 тысяч рублей ПАО «Россети Северо-Запад».

Штраф был назначен за нарушение условий договора по присоединению жителя поселка Сосновка к электросетям.

«Согласно договору, энергетики должны были подключить объект гражданина к сетям не позднее 26 февраля 2024 г. ПАО «Россети Северо-Запад» выполнило мероприятия по технологическому присоединению в полном объеме только 5 апреля 2024», - говорится в сообщении антимонопольной службы.

За нарушение условий договора служба назначила энергетикам штраф, с которым они не согласились и обратились в суд. Однако Фемида посчитала, что срок осуществления мероприятий по присоединению к сетям является существенным условием договора и его продление законом не предусмотрено.

В результате в иске ПАО «Россети Северо-Запад» было отказано.

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