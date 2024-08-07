На Вологодчине открыли первый «Парк в лесу» после благоустройство

Вчера прошло торжественное открытие старинного парка в селе Борисово-Судское Бабаевского округа. Парк благоустроили в рамках реализации проекта «Парки в лесу», инициированного врио губернатора Георгия Филимонова. Об этом сообщил глава Бабаевского округа Юрий Парфенов в своем телеграмм-канале.

«В парке выполнены работы по обустройству «тропы здоровья», проведены работы по установке очень стильной и красивой входной группы, установлены беседки, скамьи отдыха, обустроена новая сцена с освещением, гримерки рядом со сценой, появились новые арт-объекты… Все это, сегодня по достоинству оценили все, кто пришел на торжественную церемонию открытия парка», – рассказал Юрий Парфенов.

Вместе с заместителем начальника Департамента лесного хозяйства Вологодской области Сергеем Назаровым и председателем совета директоров холдинга «Череповецлес» Сергеем Сухаревым глава округа перерезал символическую ленточку и поздравил местных жителей с этим значимым событием.