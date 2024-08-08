В Харовске мужчина из ревности ударил ножом знакомого сожительницы

Харовский районный суд вынес приговор 50-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Происшествие случилось в марте прошлого года в квартире на улице Каменной в Харовске. Вечером к хозяйке пришел 51-летний знакомый, чтобы вернуть старый долг. Женщина предложила ему выпить алкоголь вместе с ее 30-летним сыном. После застолья сын хозяйки уснул в одной комнате, а женщина с гостем – в другой.

Около десяти часов вечера в квартиру пришел 50-летний сожитель хозяйки. Утром у них произошел конфликт, а вечером он решил забрать свои вещи. Увидев подругу, спящей вместе с другим мужчиной, харовчанин начал кричать, стыдить женщину за аморальное поведение и требовать, чтобы знакомый покинул квартиру. Гостю агрессивное поведение не понравилось, из-за чего у мужчин произошел конфликт. Сожитель женщины дважды ударил гостя кухонным ножом в левый бок, после чего покинул место происшествия, а нож выбросил на улице.

Пострадавшему вызвали «скорую помощь». Характер ранения потребовал оперативного лечения, в ходе которого мужчине удалили селезенку.

Злоумышленнику суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд принял во внимание то обстоятельство, что преступление было совершено в период испытательного срока по приговору 2022 года, которым мужчина был осужден за неуплату алиментов к исправительным работам условно.