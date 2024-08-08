В Шекснинском районе насмерть сбили косулю

[ Происшествия ]

На днях в Шексне ранним утром насмерть сбили редкое для этих краев животное – косулю. ДТП произошло на федеральной трассе в районе Шекснинского Льнозавода. Об этом сообщает районная газета «Звезда».

«В редакцию вчера поступил вопрос: что за зверя сбила легковая машина на федеральной трассе в районе льнозавода? Мы узнали. Это косуля. Да, такие животные в наших лесах не водятся, но иногда забредают из соседних областей. К сожалению, выход шекснинской гостьи ранним утром на трассу оказался для нее смертельным», – рассказали в газете.

Косуля – это род млекопитающий, представляющих семейство оленевых. Эти животные чаще обитают в Карелии, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях. На Вологодчину косуля скорее всего забрела из другого региона.

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