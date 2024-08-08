Депутат из Вожегодского округа сложила полномочия по требованию прокуратуры

Депутат Представительного собрания из Вожегодского округа досрочно прекратила полномочия депутата по требованию местной прокуратуры. Как было установлено надзорным ведомством в результате проверки, парламентарий нарушила антикоррупционное законодательство.

«В нарушение требований антикоррупционного законодательства в установленный законом срок своевременно не представила в уполномоченный орган сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период 2023 года, либо соответствующее уведомление в случае отсутствия совершенных сделок», - пояснили в прокуратуре региона.

После проведенной проверки председателю Представительного собрания было внесено представление, а депутат была вынуждена расстаться с мандатом.

Напомним, ранее также по требованию прокуратуры со своими мандатами расстались депутат Вологодской городской думы Алексей Коновалов и депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко.