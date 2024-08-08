В Вологде откроется выставка скульптора Александра Шебунина

Выставка залуженного художника России Александра Шебунина «От медалей до монументов» откроется завтра, 9 августа, в главном здании Вологодской областной картинной галереи по адресу: ул. Мира, д. 34. Название экспозиции отражает постоянный творческий поиск автора, поступательный ход развития от малых форм скульптуры к монументальным.

Александр Михайлович Шебунин – скульптор, график, член Союза художников России, заслуженный художник России, почетный академик Российской академии художеств. Живет и работает в Череповце.

Александр Шебунин создал более 100 медалей и плакет. Среди его выдающихся работ – и памятники известным личностям: поэту Николаю Рубцову в Вологде, герою-подводнику Сергею Преминину в Гаджиево Мурманской области, героям Великой Отечественной войны – летчику Александру Клубову в Вологде, адмиралу флота Советского Союза Николаю Кузнецову в Великом Устюге.

В свободное от скульптуры время Александр Михайлович в технике гуаши и акварели пишет с натуры виды северной природы – суровой и проникновенной.

На выставке в Вологде представят порядка 200 произведений художника: скульптуры, циклы плакет, несколько вариантов памятника Рубцову.

Мероприятие начнется в 18:00. Посмотреть произведения Александра Шебунина можно до 1 сентября.

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