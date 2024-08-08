Главврач медсанчасти «Северсталь» загадочно ушел со своей должности

Главный врач медсанчасти «Северсталь» Сергей Жуков, назначенный на эту должность только в марте этого года, покинул свой пост. В марте он сменил в кресле главврача Евгения Дрозда, а уже в июле ушел в отставку.

Как сообщает «Канал 12», о причинах отставки областной департамент здравоохранения не уточняет. Также еще не подписан приказ о назначении нового главврача.

Сейчас исполняющим обязанности руководителя медучреждения работает сосудистый хирург Алексей Малышев.

Telegram-канал «Вологодской канвой» пишет, что владелец «Северстали» Алексей Мордашов весной этого года надеялся сохранить на этой должности своего друга, и просил не менять руководство медсанчасти.

Инсайдеры считают, что должность главного врача может быть назначен специалист из другого региона.