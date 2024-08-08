В Грязовецком округе задержали несовершеннолетних нарушителей тишины

В поселке Вохтога Грязовецкого округа полицейские задержали любителей ночных поездок под громкую музыку. Ранее жители поселка, устав от бессонных ночей, обратились в чат-бот «За безопасность 35», куда можно сообщать об автонарушителях.

Нарушителями оказались молодые люди 17 и 18 лет. Водительские права у обоих отсутствуют, но есть автомобили – оранжевый «ВАЗ-2107» и белый «Жигули». У второго нет даже верхней части кузова. Несмотря на это, автомобили не только ездят, но и издают громкие звуки, мешая соседям по ночам.

На «мандаринке», так местные прозвали «ВАЗ- 2107», прикреплены поддельные номера, на белой классике госномеров нет вообще. Фальшивые номерные знаки полицейские изъяли, транспорт поместили на спецстоянку, в отношении автохулиганов составили серию административных материалов по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч. 2 и ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками; управление ТС без государственных регистрационных знаков) и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена).

С нарушителями полицейские провели воспитательные беседы. Помимо этого, им предстоит оплатить штрафы.